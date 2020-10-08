Стефанос Циципас снялся с турнира в Санкт-Петербурге
Полуфиналист Открытого чемпионата Франции грек Стефанос Циципас снялся с турнира в Санкт-Петербурге, сообщает Entry List Updates.
Помимо Циципаса в турнире не примет участия представитель Швеции Микаэль Имер. Их, а также заразившегося коронавирусом Давида Гоффена заменят белорус Егор Герасимов, итальянец Янник Синнер и американец Маккензи Макдональд.
Соревнования в Санкт-Петербурге, действующим победителем которых является россиянин Даниил Медведев, запланированы на даты с 12 по 18 октября. Ранее с турнира снялись Григор Димитров, Пабло Карреньо-Буста, Кей Нисикори и Кевин Андерсон. На одной неделе с турниром в Санкт-Петербурге также пройдут соревнования на Сардинии (Италия) и в Кёльне (Германия).
Давид Гоффен заразился коронавирусом и снялся с турнира в Санкт-Петербурге
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