Полуфиналист Открытого чемпионата Франции грек Стефанос Циципас снялся с турнира в Санкт-Петербурге, сообщает Entry List Updates.

Помимо Циципаса в турнире не примет участия представитель Швеции Микаэль Имер. Их, а также заразившегося коронавирусом Давида Гоффена заменят белорус Егор Герасимов, итальянец Янник Синнер и американец Маккензи Макдональд.

Соревнования в Санкт-Петербурге, действующим победителем которых является россиянин Даниил Медведев, запланированы на даты с 12 по 18 октября. Ранее с турнира снялись Григор Димитров, Пабло Карреньо-Буста, Кей Нисикори и Кевин Андерсон. На одной неделе с турниром в Санкт-Петербурге также пройдут соревнования на Сардинии (Италия) и в Кёльне (Германия).