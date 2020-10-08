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Алина Чараева вышла в полуфинал юниорского «Ролан Гаррос»

Алина Чараева вышла в полуфинал юниорского «Ролан Гаррос»
Теннис / Ролан Гаррос 2020 0

Россиянка Алина Чараева вышла в полуфинал Открытого чемпионата Франции среди юниоров. В четвертьфинальном матче она со счётом 6:2, 6:3 обыграла Александру Вечич из Германии.

Продолжительность встречи составила 1 час 26 минут.

Соперницей 18-летней Чараевой в полуфинале престижных грунтовых соревнований станет победительница пары Полина Кудерметова (Россия) — Осеан Бабель (Франция). В матче третьего круга 17-летняя Кудерметова со счётом 6:3, 6:1 обыграла представительницу Венгрии Амариссу Киару Тот.

В нижней части турнирной сетки за выход в полуфинал соревнований поборются Кристина Дмитрук (Беларусь), Эльза Жакемо (Франция), Линда Носкова (Чехия) и Александра Эала (Филиппины).

Турнир завершится 11 октября.

Ролан Гаррос — девушки. 1/4 финала
08 октября 2020, четверг. 13:35 МСК
Алина Чараева
Россия
Алина Чараева
А. Чараева
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6  
2 		3  
         
Александра Вечич
Германия
Александра Вечич
А. Вечич
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