Мойя: Надаля ждёт психологически тяжёлый поединок. Шварцман — потрясающий игрок

Карлос Мойя, тренер Рафаэля Надаля, поделился ожиданиями от полуфинального матча Открытого чемпионата Франции с аргентинцем Диего Шварцманом.
«Матч в Риме был очень странным, потому что Рафа одержал две качественных победы против сильных оппонентов. Против Шварцмана у него впервые возникли проблемы со счётом, он не совсем хорошо справился на физическом или психологическом уровне.
Мы вынесли из этого урок, и сейчас он в отличной форме и провёл гораздо больше матчей. Это будет психологически тяжёлый поединок. Думаю, у нас есть некоторые преимущества, которые позволят Рафе уверенно состязаться.
Матч Диего с Тимом был невероятен. Думаю, он мог одержать победу c большей лёгкостью. Диего — потрясающий игрок, и мы не считаем, что физический фактор сильно на нём скажется», — приводит слова Мойи Eurosport.
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