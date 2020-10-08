Джокович — о Шварцмане: все любят Диего. Очень рад и горжусь им

Первая ракетка мира Новак Джокович поделился мнением о полуфиналисте Открытого чемпионата Франции аргентинце Диего Шварцмане.

«Он очень приятный и дружелюбный парень, который усердно работает. Все любят Диего. Я очень рад за него и горжусь им. Желаю ему всего наилучшего. Он однозначно заслуживает быть там, где он есть», — приводит слова Джоковича журналист Раби Убха на своей странице в "Твиттере".

В четвертьфинале престижных грунтовых соревнований Шварцман со счётом 7:6 (7:1), 5:7, 6:7 (6:8), 7:6 (7:5), 6:2 одержал победу над австрийцем Домиником Тимом. В полуфинале аргентинцу предстоит встреча с действующим чемпионом «Ролан Гаррос» — испанцем Рафаэлем Надалем.

Соревнования завершатся 11 октября.