Впервые с 2015 года российская теннисистка сыграет в финале юниорского «Ролан Гаррос»

Впервые с 2015 года российская теннисистка сыграет в финале Открытого чемпионата Франции среди юниоров.
Сегодня, 8 октября, 18-летняя Алина Чараева и 17-летняя Полина Кудерметова успешно провели свои матчи в четвертьфинальной стадии турнира и поборются друг с другом за выход в финал соревнований. Чараева со счётом со счётом 6:2, 6:3 обыграла Александру Вечич из Германии, Кудерметова — француженку Осеан Бабель (6:3, 7:5).
В 2015 году выйти в финал юниорского «Ролан Гаррос» удалось россиянке Анне Калинской. Тогда она со счётом 3:6, 3:6 уступила Пауле Бадосе из Испании.
В нижней части турнирной сетки за выход в полуфинал соревнований поборются Кристина Дмитрук (Беларусь), Эльза Жакемо (Франция), Линда Носкова (Чехия) и Александра Эала (Филиппины).
Турнир завершится 11 октября.
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