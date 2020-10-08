«Ты слишком долго втягиваешь живот». Джокович подшутил над Вавринкой в «Инстаграме»

Первая ракетка мира Новак Джокович подшутил над швейцарцем Стэном Вавринкой в «Инстаграме».

Вавринка опубликовал на своей странице фотографию с голым торсом. В комментариях Джокович, добавив несколько смеющихся эмодзи, написал: «Мужик, расслабься, ты слишком долго втягиваешь живот».

Посмотреть фотографию можно на странице Стэна Вавринки в "Инстаграме".

На Открытом чемпионате Франции Вавринка завершил выступление в третьем круге, где со счётом 6:2, 3:6, 3:6, 6:4, 0:6 уступил французу Юго Гастону. Джокович добрался до полуфинала, где ему предстоит встреча с представителем Греции Стефаносом Циципасом. Открытый чемпионат Франции завершится 12 октября. Действующим чемпионом соревнований является испанец Рафаэль Надаль.