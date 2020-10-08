Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс.
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Теннис / Новости /

Свёнтек разгромила Подороску и вышла в финал «Ролан Гаррос»

Свёнтек разгромила Подороску и вышла в финал «Ролан Гаррос»
Теннис / Ролан Гаррос 2020 0

19-летняя представительница Польши Ига Свёнтек вышла в финал Открытого чемпионата Франции. В полуфинале турнира она со счётом 6:2, 6:1 обыграла аргентинскую теннисистку Надию Подороску.

Продолжительность матча составила 1 час 12 минут. Свёнтек ни разу не подала навылет, не совершила двойных ошибок и реализовала 5 брейк-пойнтов из 9. На счету её соперницы также нет эйсов и двойных ошибок. Подороска реализовала 1 брейк-пойнт из 5.

За главный трофей соревнований Свёнтек поспорит с победительницей встречи Петра Квитова (Чехия) — Софья Кенин (США).

Открытый чемпионат Франции завершится 12 октября. Действующими чемпионами соревнований являются испанец Рафаэль Надаль и первая ракетка мира из Австралии Эшли Барти.

Ролан Гаррос (ж). 1/2 финала
08 октября 2020, четверг. 16:10 МСК
Ига Свёнтек
54
Польша
Ига Свёнтек
И. Свёнтек
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6  
2 		1  
         
Надия Подороска
131
Аргентина
Надия Подороска
Н. Подороска
Комментарии (0)
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020