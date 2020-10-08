Свёнтек разгромила Подороску и вышла в финал «Ролан Гаррос»

19-летняя представительница Польши Ига Свёнтек вышла в финал Открытого чемпионата Франции. В полуфинале турнира она со счётом 6:2, 6:1 обыграла аргентинскую теннисистку Надию Подороску.



Продолжительность матча составила 1 час 12 минут. Свёнтек ни разу не подала навылет, не совершила двойных ошибок и реализовала 5 брейк-пойнтов из 9. На счету её соперницы также нет эйсов и двойных ошибок. Подороска реализовала 1 брейк-пойнт из 5.



За главный трофей соревнований Свёнтек поспорит с победительницей встречи Петра Квитова (Чехия) — Софья Кенин (США).



Открытый чемпионат Франции завершится 12 октября. Действующими чемпионами соревнований являются испанец Рафаэль Надаль и первая ракетка мира из Австралии Эшли Барти.