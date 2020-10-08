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Свёнтек дошла до финала «РГ», не проиграв ни сета. Лишь раз она отдала в партии 4 гейма

Свёнтек дошла до финала «РГ», не проиграв ни сета. Лишь раз она отдала в партии 4 гейма
Теннис / Ролан Гаррос 2020 0

Польская теннисистка Ига Свёнтек, сенсационно пробившаяся в финал Открытого чемпионата Франции, добралась до решающего матча крайне уверенно — без проигранных сетов.

Более того, полячка лишь однажды за шесть матчей отдала соперницам более трёх геймов в партии — это случилось во втором круге, когда она обыграла представительницу Китайского Тайбэя Се Шувэй со счётом 6:1, 6:4.

Путь Свёнтек до финала:

1-й круг: Маркета Вондроушорва (Чехия, 15) — 6:1, 6:2
2-й круг: Се Шувэй (Китайский Тайбэй) — 6:1, 6:4
3-й круг: Эжени Бушар (Канада) — 6:3, 6:2
4-й круг: Симона Халеп (Румыния, 1) — 6:1, 6:2
1/4 финала: Мартина Тревизан (Италия) — 6:3, 6:1
1/2 финала: Надия Подороска (Аргентина) — 6:2, 6:1

За главный трофей соревнований 19-летняя теннисистка поспорит с победительницей встречи Петра Квитова (Чехия) — Софья Кенин (США).

Благодаря успешным выступлениям Свёнтек уже в ближайший понедельник станет как минимум 24-й ракеткой мира. В настоящий момент она располагается на 53-й строчке в рейтинге WTA.

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