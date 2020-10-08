Кенин победила Квитову и вышла в финал «Ролан Гаррос»

Американская теннисистка Софья Кенин вышла в финал Открытого чемпионата Франции по теннису. В полуфинале турнира шестая ракетка мира победила чешку Петру Квитову. Матч закончился со счётом 6:4, 7:5.

Продолжительность матча составила 1 час 46 минут. Кенин выполнила 3 эйса, допустила 3 двойные ошибки и реализовала 4 брейк-пойнта из 5. Её соперница, 11-я ракетка мира Квитова, дважды подала навылет, допустила 1 двойную ошибку и реализовала 2 брейк-пойнта из 12.

В финале турнира Кенин сыграет с 19-летней представительницей Польши Игой Свёнтек. Ранее она нанесла поражение аргентинке Надии Подороске со счётом 6:2, 6:1.

Кенин является уроженкой Москвы. Она стала победительницей US Open.