Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс.
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
BFC 62
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Теннис / Новости /

Кенин победила Квитову и вышла в финал «Ролан Гаррос»

Кенин победила Квитову и вышла в финал «Ролан Гаррос»
Теннис / Ролан Гаррос 2020 0

Американская теннисистка Софья Кенин вышла в финал Открытого чемпионата Франции по теннису. В полуфинале турнира шестая ракетка мира победила чешку Петру Квитову. Матч закончился со счётом 6:4, 7:5.

Продолжительность матча составила 1 час 46 минут. Кенин выполнила 3 эйса, допустила 3 двойные ошибки и реализовала 4 брейк-пойнта из 5. Её соперница, 11-я ракетка мира Квитова, дважды подала навылет, допустила 1 двойную ошибку и реализовала 2 брейк-пойнта из 12.

В финале турнира Кенин сыграет с 19-летней представительницей Польши Игой Свёнтек. Ранее она нанесла поражение аргентинке Надии Подороске со счётом 6:2, 6:1.

Кенин является уроженкой Москвы. Она стала победительницей US Open.

Ролан Гаррос (ж). 1/2 финала
08 октября 2020, четверг. 17:45 МСК
Софья Кенин
6
США
Софья Кенин
С. Кенин
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		7  
4 		5  
         
Петра Квитова
11
Чехия
Петра Квитова
П. Квитова
Комментарии (0)
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020