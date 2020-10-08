Свёнтек: сам факт выхода в финал «Ролан Гаррос» уже ошеломляет

19-летняя польская теннисистка Ига Свёнтек прокомментировала выход в финал «Ролан Гаррос». В полуфинале Свёнтек победила представительницу Аргентины Надию Подороску со счётом 6:2, 6:1. В финале Открытого чемпионата Франции по теннису Свёнтек сыграет с американкой Софьей Кенин.
«Я немного удивлена. До турнира не ожидала, что смогу здесь так хорошо выступить. Но также знала, что если и смогу где-то выйти в финал турнира «Большого шлема», то это случится во Франции. Здесь мне нравится.
Финал? Я не хочу пока об этом думать. Я просто рада, что вышла в финал. Меня этот факт уже ошеломляет», — цитирует Свёнтек пресс-служба WTA.
Открытый чемпионат Франции завершится 12 октября. Действующими чемпионами соревнований являются испанец Рафаэль Надаль и первая ракетка мира из Австралии Эшли Барти.
- 8 октября 2020
-
21:06
-
20:33
-
19:39
-
18:24
-
17:29
-
16:32
-
16:20
-
16:10
-
15:47
-
15:33
-
14:58
-
14:47
-
14:04
-
12:00
-
11:10
-
10:34
-
10:24
-
09:34
-
09:03
-
08:41
-
08:28
-
03:25
-
01:00
-
00:47
-
00:27
-
00:00
- 7 октября 2020
-
23:47
-
22:58
-
22:50
-
22:17
-
21:52
-
20:48
-
20:47
-
20:05
-
19:35