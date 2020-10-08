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Свёнтек: сам факт выхода в финал «Ролан Гаррос» уже ошеломляет

Свёнтек: сам факт выхода в финал «Ролан Гаррос» уже ошеломляет
Теннис / Ролан Гаррос 2020 0

19-летняя польская теннисистка Ига Свёнтек прокомментировала выход в финал «Ролан Гаррос». В полуфинале Свёнтек победила представительницу Аргентины Надию Подороску со счётом 6:2, 6:1. В финале Открытого чемпионата Франции по теннису Свёнтек сыграет с американкой Софьей Кенин.

«Я немного удивлена. До турнира не ожидала, что смогу здесь так хорошо выступить. Но также знала, что если и смогу где-то выйти в финал турнира «Большого шлема», то это случится во Франции. Здесь мне нравится.

Финал? Я не хочу пока об этом думать. Я просто рада, что вышла в финал. Меня этот факт уже ошеломляет», — цитирует Свёнтек пресс-служба WTA.

Открытый чемпионат Франции завершится 12 октября. Действующими чемпионами соревнований являются испанец Рафаэль Надаль и первая ракетка мира из Австралии Эшли Барти.

Свёнтек разгромила Подороску и вышла в финал «Ролан Гаррос»
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