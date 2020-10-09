Сегодня, 9 октября, состоится полуфинальный матч Открытого чемпионата Франции, в котором сыграют испанец Рафаэль Надаль, посеянный под вторым номером, и представитель Аргентины Диего Шварцман (12). Поединок поставлен первым запуском на корте Филиппа Шатрье и начнётся приблизительно в 15:50 мск.



По личным встречам впереди Надаль — 9:1. Единственную победу над Рафаэлем Диего одержал в этом году на турнире в Риме — 6:2, 7:5.



«Чемпионат» проведёт прямую текстовую трансляцию противостояния:

текстовая онлайн-трансляция матча Надаль — Шварцман в полуфинале «Ролан Гаррос».



Победитель этого матча в финале сыграет либо с сербом Новаком Джоковичем (1), либо с греком Стефаносом Циципасом (5).



Открытый чемпионат Франции завершится 11 октября. Надаль является действующим чемпионом этих соревнований. В прошлогоднем финале он победил австрийца Доминика Тима — 6:3, 5:7, 6:1, 6:1.

Когда 170 см не приговор. Диего Шварцман победил Надаля и уже рвётся в теннисную элиту Предки одного из самых низкорослых теннисистов мира аргентинца Диего Шварцмана из России и Польши. А в 2018-м он посетил ЧМ по футболу.