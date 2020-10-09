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Текстовая онлайн-трансляция матча Джокович — Циципас в полуфинале «Ролан Гаррос»

Текстовая онлайн-трансляция матча Джокович — Циципас в полуфинале «Ролан Гаррос»
Теннис / Ролан Гаррос 2020 0

Сегодня, 9 октября, состоится полуфинальный матч Открытого чемпионата Франции, в котором сыграют серб Новак Джокович, посеянный под первым номером, и представитель Греции Стефанос Циципас (5). Поединок поставлен вторым запуском на корте Филиппа Шатрье и начнётся не ранее 18:00 мск.

По личным встречам впереди первая ракетка мира — 3:2.

«Чемпионат» проведёт прямую текстовую трансляцию противостояния:
текстовая онлайн-трансляция матча Джокович — Циципас в полуфинале «Ролан Гаррос».

Победитель этого матча в финале сыграет либо с испанцем Рафаэлем Надалем (2), либо с аргентинцем Диего Шварцманом (12).

Открытый чемпионат Франции завершится 11 октября. Надаль является действующим чемпионом этих соревнований. В прошлогоднем финале он победил австрийца Доминика Тима — 6:3, 5:7, 6:1, 6:1.

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