Сегодня, 9 октября, состоится полуфинальный матч Открытого чемпионата Франции, в котором сыграют серб Новак Джокович, посеянный под первым номером, и представитель Греции Стефанос Циципас (5). Поединок поставлен вторым запуском на корте Филиппа Шатрье и начнётся не ранее 18:00 мск.
По личным встречам впереди первая ракетка мира — 3:2.
«Чемпионат» проведёт прямую текстовую трансляцию противостояния:
текстовая онлайн-трансляция матча Джокович — Циципас в полуфинале «Ролан Гаррос».
Победитель этого матча в финале сыграет либо с испанцем Рафаэлем Надалем (2), либо с аргентинцем Диего Шварцманом (12).
Открытый чемпионат Франции завершится 11 октября. Надаль является действующим чемпионом этих соревнований. В прошлогоднем финале он победил австрийца Доминика Тима — 6:3, 5:7, 6:1, 6:1.
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