Впервые с 2003 года в финале «Ролан Гаррос» сыграют две теннисистки на старше 21 года
В решающий матч женского «Ролан Гаррос» пробились 19-летняя полька Ига Свёнтек и 21-летняя представительница США Софья Кенин. Таким образом, впервые с 2003 года в финале Открытого чемпионата Франции сыграют две девушки не старше 21 года.
В 2003 году главный трофей грунтового мэйджора разыграли две бельгийки — 21-летняя Жюстин Энен и 20-летняя Ким Клейстерс.
В целом на турнирах «Большого шлема» такая ситуация произошла впервые с 2008 года, когда в решающем матче Открытого чемпионата Австралии сошлись 20-летняя россиянка Мария Шарапова и 20-летняя Ана Иванович из Сербии.
Финал «Ролан Гаррос» — 2020 состоится в субботу, 10 октября. Действующими чемпионами соревнований являются испанец Рафаэль Надаль и первая ракетка мира из Австралии Эшли Барти.
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