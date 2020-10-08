Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс.
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
BFC 62. Турнир по смешанным единоборствам
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Теннис / Новости /

Впервые с 2003 года в финале «Ролан Гаррос» сыграют две теннисистки на старше 21 года

Впервые с 2003 года в финале «Ролан Гаррос» сыграют две теннисистки на старше 21 года
Теннис / Ролан Гаррос 2020 0

В решающий матч женского «Ролан Гаррос» пробились 19-летняя полька Ига Свёнтек и 21-летняя представительница США Софья Кенин. Таким образом, впервые с 2003 года в финале Открытого чемпионата Франции сыграют две девушки не старше 21 года.

В 2003 году главный трофей грунтового мэйджора разыграли две бельгийки — 21-летняя Жюстин Энен и 20-летняя Ким Клейстерс.

В целом на турнирах «Большого шлема» такая ситуация произошла впервые с 2008 года, когда в решающем матче Открытого чемпионата Австралии сошлись 20-летняя россиянка Мария Шарапова и 20-летняя Ана Иванович из Сербии.

Финал «Ролан Гаррос» — 2020 состоится в субботу, 10 октября. Действующими чемпионами соревнований являются испанец Рафаэль Надаль и первая ракетка мира из Австралии Эшли Барти.

Комментарии (0)
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020