Квитова: карьеру завершать не планирую — буду бороться с молодым поколением теннисисток

Чешская теннисистка Петра Квитова прокомментировала поражение в полуфинальном матче «Ролан Гаррос». В двух партиях она уступила американке Софье Кенин — 4:6, 5:7.



«Молодой поколение наступает? Конечно же я готова бороться с ними. Не хочу просто так отдавать своё место, да и в целом никто не хочет. Так что бороться я буду и карьеру завершать не планирую.



Финал? Думаю, он будет интересным. Думаю, что Кенин будет фаворитом. Ига, впрочем, тоже проводит невероятный турнир — в частности, она обыграла Халеп. Да, финал будет очень интересным и молодым. Интересно, кто же победит. Что касается меня, то уже в следующем году я вернусь», — цитирует Квитову журналист Макс Гао на своей странице в «Твиттере».