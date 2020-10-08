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Подороска: этот «Ролан Гаррос» изменит мой рейтинг, но не мою жизнь

Подороска: этот «Ролан Гаррос» изменит мой рейтинг, но не мою жизнь
Теннис / Ролан Гаррос 2020 0

Аргентинская теннисистка Надия Подороска, сенсационно пробившаяся в полуфинал «Ролан Гаррос», подвела итоги выступления на грунтовом мэйджоре. В полуфинале соревнований она проиграла польке Иге Свёнтек со счётом 2:6, 1:6.

«Я просто наслаждаюсь жизнью — тем, что произошло со мной за последние недели. Счастлива, пусть сегодняшний результат оказался и не самым лучшим.

Не думаю, что это выступление на «Ролан Гаррос» как-то изменит мою жизнь. Да, оно изменит мой рейтинг, турниры, на которых я смогу выступить, но не жизнь — я останусь тем же человеком, что и в последние годы», — цитирует Подороску пресс-служба соревнований.

По итогам Открытого чемпионата Франции аргентинка поднимется с 131-й строчки рейтинга WTA на 48-ю.

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