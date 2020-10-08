Собкин: у Хачанова не было шансов против Джоковича, а вот Рублёв бы с ним поборолся

Заслуженный тренер России Борис Собкин прокомментировал выступление Карена Хачанова и Андрея Рублёва на Открытом чемпионате Франции.
«Шансы Хачанова в матче с Джоковичем? К сожалению для Карена, ответ жёсткий: никаких. Более того, Джокович играл с ним в кошки-мышки: усиливал игру, как только чувствовал, что она выравнивается. У них, к сожалению, разный уровень.
Победа Хачанова на «Мастерсе» в Париже? А вы вспомните, что этому предшествовало. После тяжёлой встречи Джокович был, что называется, никакой. Поэтому ещё до финала было ясно, что Карен выиграет. Плюс другие мячи и зал.
Я бы не сказал, что среди нынешнего трио лидеров российского тенниса никто не смог бы реально оказать сопротивление Новаку. Именно сейчас на грунте оказать реальное сопротивление Джоковичу мог бы Рублёв.
Что касается матча Андрея с Циципасом, то, даже если бы он выиграл первый сет, у меня были бы сомнения в его итоговой победе. Дело в том, что у Рублёва к этому матчу ресурсы подыссякли. Прежде всего, психологические. Потому что отыгрывать столько неудачно складывавшихся матчей, как это случилось в ходе нынешнего чемпионата с Андреем, тяжело. В матче с Циципасом Рублёву не хватало нервной энергии. Он вышел на корт психологически пустой», — цитирует Собкина GoTennis.
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