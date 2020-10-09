Свёнтек вышла в финал «РГ» с пятым результатом по количеству проигранных геймов в истории

Польская теннисистка Ига Свёнтек, уверенно обыгравшая каждую из соперниц на пути к финалу «Ролан Гаррос», подошла к решающему матчу турнира, отдав лишь 23 гейма. Это пятый результат в истории турнира.
Лучшие пути к финалу «Ролан Гаррос» в истории
1. Мэри Пирс (Франция) — 1993 год, 10 геймов — поражение в финале
2. Штеффи Граф (Германия) — 1988 год, 20 геймов — победа
3. Серена Уильямс (США) — 2013 год, 21 гейм — победа
4. Крис Эверт (США) — 1975 год, 22 гейма — победа
5. Ига Свёнтек (Польша) — 2020 год, 23 гейма — ?
В субботу, 10 октября, 19-летняя Свёнтек сыграет в финале Открытого чемпионата Франции. Её соперницей станет представительница США Софья Кенин. Единственная встреча теннисисток состоялась в 2016 году на юниорском «Ролан Гаррос» — победу одержала Свёнтек. Уже на следующий день она проиграла в 1/4 финала россиянке Анастасии Потаповой.
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