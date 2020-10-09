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В Чехии запретили спортивные мероприятия. Турнира WTA в Остраве просит об исключении

В Чехии запретили спортивные мероприятия. Турнира WTA в Остраве просит об исключении
Теннис / WTA 0

Правительство Чехии ввело запрет на проведение спортивных мероприятий в связи с ростом числа заражённых коронавирусом. 19-го октября в Остраве должен стартовать турнир WTA — последний в календаре женского сезона. Организаторы рассчитывают получить разрешение на проведение в качестве исключения.

«Мы уважаем новые постановления министерства здравоохранения и понимаем, что ситуация в Чехии сейчас тяжёлая. Однако мы попросим сделать исключение для крупных международных спортивных мероприятий, о которых он также говорил в своём выступлении.

Мы надеемся на исключение. Турнир категории WTA — одно из крупнейших спортивных событий в Чехии, поэтому он определенно относится к категории важных мероприятий, для которых делают исключения.

К тому же, WTA разработала идеальный медицинский протокол — не побоюсь назвать его лучшим в профессиональном спорте. И он уже проверен на нескольких турнирах", — цитирует промоутера турнира Томаша Петры ISport Blesk.

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