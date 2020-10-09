В Чехии запретили спортивные мероприятия. Турнира WTA в Остраве просит об исключении

Правительство Чехии ввело запрет на проведение спортивных мероприятий в связи с ростом числа заражённых коронавирусом. 19-го октября в Остраве должен стартовать турнир WTA — последний в календаре женского сезона. Организаторы рассчитывают получить разрешение на проведение в качестве исключения.
«Мы уважаем новые постановления министерства здравоохранения и понимаем, что ситуация в Чехии сейчас тяжёлая. Однако мы попросим сделать исключение для крупных международных спортивных мероприятий, о которых он также говорил в своём выступлении.
Мы надеемся на исключение. Турнир категории WTA — одно из крупнейших спортивных событий в Чехии, поэтому он определенно относится к категории важных мероприятий, для которых делают исключения.
К тому же, WTA разработала идеальный медицинский протокол — не побоюсь назвать его лучшим в профессиональном спорте. И он уже проверен на нескольких турнирах", — цитирует промоутера турнира Томаша Петры ISport Blesk.
- 9 октября 2020
-
00:37
-
00:12
- 8 октября 2020
-
23:39
-
23:19
-
22:53
-
22:05
-
21:53
-
21:06
-
20:33
-
19:39
-
18:24
-
17:29
-
16:32
-
16:20
-
16:10
-
15:47
-
15:33
-
14:58
-
14:47
-
14:04
-
12:00
-
11:10
-
10:34
-
10:24
-
09:34
-
09:03
-
08:41
-
08:28
-
03:25
-
01:00
-
00:47
-
00:27
-
00:00
- 7 октября 2020
-
23:47
-
22:58