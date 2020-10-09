Ана Иванович оценила возможность возобновления карьеры

32-летняя сербская теннисистка Ана Иванович, в конце 2016 года года объявившая о завершении карьеры, оценила возможность возобновления выступлений.

«Думаю ли я о возобновлении карьеры? Пожалуй, нет. Мне очень нравится смотреть теннис, и иногда я скучаю по соревнованиям, особенно когда идут крупные турниры. Но, если честно, я погружена в жизнь детей и всё время провожу с ними.

Мне повезло с карьерой. Конечно, я продолжаю работать, у меня есть проекты. Возвращение в теннис потребовало бы слишком много моего времени", — приводит слова Иванович официальный сайт тура.

12 июля 2016 года чемпионка «Ролан Гаррос-2008», финалистка Кубка Федерации 2012 года вышла замуж за немецкого футболиста Бастиана Швайнштайгера. У них двое детей. За свою карьеру бывшая первая ракетка мира выиграла 15 турниров WTA в одиночном разряде.