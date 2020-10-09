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Мойя: Джокович извлекает наибольшую выгоду из условий нынешнего «Ролан Гаррос»

Мойя: Джокович извлекает наибольшую выгоду из условий нынешнего «Ролан Гаррос»
Теннис / Ролан Гаррос 2020 0

Тренер испанца Рафаэля Надаля Карлос Мойя оценил форму, в которой подошёл к Открытому чемпионату Франции Новак Джокович.

«Новак играет на отличном уровне. Уверен, именно он извлекает наибольшую выгоду из условий „Ролан Гаррос“ в этом году.

Матч с Хачановым он провёл более чем хорошо. Новак в очередной раз подтвердил, что является великим теннисистом.

Что касается меня и Рафы, то мы сконцентрированы на полуфинале. Если наступит момент, когда нам нужен будет сыграть с Джоковичем, это будет означать лишь то, что мы в финале», — цитирует Мойю Tennis World USA.

Джокович лишь однажды выигрывал Открытый чемпионат Франции, тогда как Надаль побеждал в Париже рекордные 12 раз. Сегодня оба теннисиста проведут свои полуфинальные матчи.

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