Мойя: Джокович извлекает наибольшую выгоду из условий нынешнего «Ролан Гаррос»
Тренер испанца Рафаэля Надаля Карлос Мойя оценил форму, в которой подошёл к Открытому чемпионату Франции Новак Джокович.
«Новак играет на отличном уровне. Уверен, именно он извлекает наибольшую выгоду из условий „Ролан Гаррос“ в этом году.
Матч с Хачановым он провёл более чем хорошо. Новак в очередной раз подтвердил, что является великим теннисистом.
Что касается меня и Рафы, то мы сконцентрированы на полуфинале. Если наступит момент, когда нам нужен будет сыграть с Джоковичем, это будет означать лишь то, что мы в финале», — цитирует Мойю Tennis World USA.
Джокович лишь однажды выигрывал Открытый чемпионат Франции, тогда как Надаль побеждал в Париже рекордные 12 раз. Сегодня оба теннисиста проведут свои полуфинальные матчи.
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