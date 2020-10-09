Восьмая ракетка мира Берреттини снялся с турнира в Санкт-Петербурге
Итальянский теннисист, восьмой номер рейтинга АТР Маттео Берреттини снялся с турнира в Санкт-Петербурге, сообщает Entry List Updates. Его место в основной сетке займёт представитель Казахстана Михаил Кукушкин.
Соревнования в Санкт-Петербурге запланированы 12 по 18 октября. В финале прошлогоднего розыгрыша турнира россиянин Даниил Медведев обыграл представителя Хорватии Борну Чорича — 6:3, 6:1.
Ранее с турнира снялись Стефанос Циципас, Григор Димитров, Пабло Карреньо-Буста, Кей Нисикори и Кевин Андерсон. Также стало известно об отказе от участия Давида Гоффена — бельгиец заразился коронавирусом.
На одной неделе с турниром в Санкт-Петербурге также пройдут соревнования на Сардинии (Италия) и в Кёльне (Германия).
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