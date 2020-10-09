Куэртен сообщил, что отказался тренировать Циципаса

Трёхкратный чемпион «Ролан Гаррос», экс первая ракетка мира бразилец Густаво Куэртен заявил, что имел шансы поработать тренером грека Стефаноса Циципаса.
«Он позвонил мне с предложением в начале года, но я сказал ему, что уже занимаюсь со своими сыновьями — не по теннисом, а математикой и прочим предметам в школе. Я не могу путешествовать", — цитирует Куэртена официальный сайт Открытого чемпионата Франции.
22-летний Циципас, являющийся шестой ракеткой мира, пробился в полуфинал Открытого чемпионата Франции, где сегодня, 9 октября, сыграет с первым сеяным из Сербии Новаком Джоковичем.
Открытый чемпионат Франции завершится 11 октября. Действующими чемпионами соревнований являются испанец Рафаэль Надаль и первая ракетка мира из Австралии Эшли Барти.
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