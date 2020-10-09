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Иванович: Серена выиграет 24-й мэйджор

Иванович: Серена выиграет 24-й мэйджор
Теннис / Ролан Гаррос 2020 0

Экс первая ракетка мира из Сербии Ана Иванович верит, что американка Серена Уильямс выиграет свой 24-й трофей «Большого шлема».

«В Серене очень много удивительных вещей. Прежде всего, я думаю, что она изменила женский теннис — то, чего она добилась, просто поразительно. Думаю, она выиграет 24-й мэйджор.

Удивительно, что ей 39 лет, и она всё ещё играет на таком высоком уровне. Я видела несколько её матчей на US Open, и я было действительно поразительно — как здорово она двигалась и пробивала по мячу. Могущественно». — цитирует Иванович официальный сайт WTA.

Уильямс-младшая отчаянно пытается выиграть 24-й титул на турнирах «Большого шлема» и сравняться по этому показателю со знаменитой австралийкой Маргарет Корт.

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