Куэртен: будет потрясающе, если в финале «Ролан Гаррос» сыграют Надаль и Джокович

Трёхкратный чемпион «Ролан Гаррос», экс первая ракетка мира бразилец Густаво Куэртен подвёл промежуточные итоги Открытого чемпионата Франции 2020 года.
«Этого турнир заслуживает такой развязки, а южноамериканский игрок в финале придаёт розыгрышу «Ролан Гаррос» особый вкус. Ну и два лучших игрока в мире прямо сейчас, два бога…
Будет потрясающе, если финал между Надалем и Джоковичем всё же состоится — один продолжает борьбу за рекорд по количеству «Шлемов», а второй просто получит подходящего соперника и увидит, сможет ли он в очередной раз взять трофей на грунте", — цитирует Куэртена официальный сайт Открытого чемпионата Франции.
Открытый чемпионат Франции завершится 11 октября. Действующим чемпионом соревнований является Надаль, который в случае победы выиграет «Ролан Гаррос» в 13-й раз. Джокович, выиграв соревнования, оформит второй карьерный «Шлем».
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