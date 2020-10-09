Тарпищев: Шварцман «наелся» в ходе турнира — Надаль легко его обыграет

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев сделал прогноз на полуфинальный матч «Ролан Гаррос», в котором встретятся испанец Рафаэль Надаль и аргентинец Диего Шварцман.



«Шварцман недавно на турнире в Риме обыграл Надаля впервые в карьере и получил заряд уверенности. Сейчас аргентинец впервые добрался до полуфинала на „Ролан Гаррос“, обыграв в затяжном поединке Доминика Тима. Я думаю, что на этот раз Надаль легко выиграет и пробьётся в финал.

Шварцман «наелся» очень прилично в ходе турнира, особенно в четвертьфинале. В этом плане у него та же проблема, какая была у Андрея Рублёва перед четвертьфиналом со Стефаносом Циципасом. Так что Надаль выйдет в финал", — цитирует Тарпищева «Р-Спорт».



Открытый чемпионат Франции завершится 11 октября. Действующим чемпионом соревнований является Надаль, который в случае победы выиграет «Ролан Гаррос» в 13-й раз.