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Тарпищев: Шварцман «наелся» в ходе турнира — Надаль легко его обыграет

Тарпищев: Шварцман «наелся» в ходе турнира — Надаль легко его обыграет
Теннис / Ролан Гаррос 2020 0

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев сделал прогноз на полуфинальный матч «Ролан Гаррос», в котором встретятся испанец Рафаэль Надаль и аргентинец Диего Шварцман.

«Шварцман недавно на турнире в Риме обыграл Надаля впервые в карьере и получил заряд уверенности. Сейчас аргентинец впервые добрался до полуфинала на „Ролан Гаррос“, обыграв в затяжном поединке Доминика Тима. Я думаю, что на этот раз Надаль легко выиграет и пробьётся в финал.

Шварцман «наелся» очень прилично в ходе турнира, особенно в четвертьфинале. В этом плане у него та же проблема, какая была у Андрея Рублёва перед четвертьфиналом со Стефаносом Циципасом. Так что Надаль выйдет в финал", — цитирует Тарпищева «Р-Спорт».

Открытый чемпионат Франции завершится 11 октября. Действующим чемпионом соревнований является Надаль, который в случае победы выиграет «Ролан Гаррос» в 13-й раз.

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