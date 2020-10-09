Тарпищев: есть сомнения по поводу готовности Джоковича к полуфиналу

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев сделал прогноз на полуфинальный матч «Ролан Гаррос», в котором встретятся серб Новак Джокович и грек Стефанос Циципас.
«В четвертьфинальном поединке с Пабло Карреньо-Бустой Джоковича беспокоило что-то — то ли травма, то ли повреждение. Ему и шею разминали, он за неё хватался. При этом Новак играл непривычно коротко. Мяч он чувствует, но есть сомнения по поводу его полноценной готовности к полуфиналу.
Если Джокович сыграет на привычном уровне, то у него больше шансов пробиться в финал, чем у Циципаса. По технико-тактическим данным Джокович превосходит Стефаноса, но сейчас трудно судить о состоянии Новака. Циципас в порядке: выдержав испытание пятисетовым матчем на старте, он затем достаточно легко обыгрывал соперников. Он в порядке, а состояние Новака вызывает вопросы», — цитирует Тарпищева «Р-Спорт».
Открытый чемпионат Франции завершится 11 октября. Действующим чемпионом соревнований является испанец Рафаэль Надаль, который в случае победы выиграет «Ролан Гаррос» в 13-й раз.
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