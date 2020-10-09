Названы новые даты проведения женского турнира в Линце
Турнир WTA в Линце (Австрия), который должен был пройти с 11 по 18 октября, из-за пандемии коронавируса перенесён на ноябрь, сообщает официальный сайт соревнований. Соревнования состоятся 7-15 ноября.
«Всем известно, что для хороших вещей нужно время. Сандра Райхель упорно боролась за то, чтобы турнир в Линце состоялся в юбилейный год. Директор турнира наконец вознаграждён. На последней встрече руководство WTA дало зелёный свет проведению 30-го розыгрыша турнира в Линце с 7 по 15 ноября», — говорится в сообщении организаторов турнира.
Действующей чемпионкой турнира является американка Кори Гауфф. В прошлогоднем финале она со счётом 6:3, 1:6, 6:2 обыграла представительницу Латвии Елену Остапенко.
Турнир WTA в Линце перенесён на ноябрь-декабрь
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