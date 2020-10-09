Горан Иванишевич: в финале с Джоковичем в таких условиях у Надаля нет шансов

Победитель Уимблдона-2001, бывшая вторая ракетка мира хорват Горан Иванишевич, являющийся тренером серба Новака Джоковича, поделился ожиданиями от возможной встречи подопечного с испанцем Рафаэлем Надалем в финале Открытого чемпионата Франции.

«Мне кажется, в финале сыграют Новак и Надаль. Думаю, у Надаля в таких условиях нет шансов: он сыграет на грунте с Новаком, который уже забрался ему в голову.

Я забегаю вперёд, но, по моему мнению, Новак — фаворит номер один. Он довёл свой организм и разум до идеального состояния. Он готовится, уделяя внимание всем деталям тактики, техники, питания. Я бы и половины этого не делал, но Джокович знает, что такая подготовка делает его сильнее. Он хочет прогрессировать каждый день. Работать с ним очень интересно, потому что он каждый день хочет быть лучше хоть на 0,00001%. Я такого менталитета не встречал в своей жизни", — цитирует Иванишевича Sport Klub.

В полуфинале Джокович сыграет с греком Стефаносом Циципасом, а Надаль — с аргентинцем Диего Шварцманом.