Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс.
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Теннис / Новости /

Россиянка Алина Чараева вышла в финал юниорского «Ролан Гаррос»

Россиянка Алина Чараева вышла в финал юниорского «Ролан Гаррос»
Теннис / Ролан Гаррос 2020 0

Российская теннисистка Алина Чараева пробилась в финал юниорского Открытого чемпионата Франции, одолев соотечественницу Полину Кудерметову, посеянную под четвёртым номером, со счётом 6:7 (5:7), 6:2, 7:5. Продолжительность противостояния составила 2 часа 33 минуты.

В поединке за титул Чараева поспорит с победительницей матча Эльза Жакемо (Франция, 3) — Александра Эала (Филиппины, 2).

Ранее турнир покинули россиянки Алина Щербинина, Диана Шнайдер, Полина Яценко, Мария Бондаренко, Дарья Фрайман, Элина Аванесян, Юлия Авдеева и Оксана Селехметьева.

Российская теннисистка сыграет в финале юниорского «Ролан Гаррос» впервые с 2015 года. Пять лет назад в решающем матче турнира Анна Калинская со счётом 3:6, 3:6 уступила Пауле Бадосе из Испании.

Ролан Гаррос — девушки. 1/2 финала
09 октября 2020, пятница. 12:50 МСК
Алина Чараева
Россия
Алина Чараева
А. Чараева
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 5 		6 7
7 7 		2 5
         
Полина Кудерметова
Россия
Полина Кудерметова
П. Кудерметова
Комментарии (0)
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020