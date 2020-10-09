Россиянка Алина Чараева вышла в финал юниорского «Ролан Гаррос»

Российская теннисистка Алина Чараева пробилась в финал юниорского Открытого чемпионата Франции, одолев соотечественницу Полину Кудерметову, посеянную под четвёртым номером, со счётом 6:7 (5:7), 6:2, 7:5. Продолжительность противостояния составила 2 часа 33 минуты.

В поединке за титул Чараева поспорит с победительницей матча Эльза Жакемо (Франция, 3) — Александра Эала (Филиппины, 2).

Ранее турнир покинули россиянки Алина Щербинина, Диана Шнайдер, Полина Яценко, Мария Бондаренко, Дарья Фрайман, Элина Аванесян, Юлия Авдеева и Оксана Селехметьева.

Российская теннисистка сыграет в финале юниорского «Ролан Гаррос» впервые с 2015 года. Пять лет назад в решающем матче турнира Анна Калинская со счётом 3:6, 3:6 уступила Пауле Бадосе из Испании.