Борис Беккер: психика Джоковича надломлена

Шестикратный победитель турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира немец Борис Беккер оценил форму испанца Рафаэля Надаля и серба Новака Джоковича на «Ролан Гаррос».

«Я считаю очевидным фаворитом Рафу Надаля. Но это было понятно ещё до начала турнира. Он всегда является фаворитом на „Ролан Гаррос“. Он выиграл этот турнир 12 раз, провёл здесь 100 матчей и одержал в них 98 побед. Невообразимая статистика! Надаль находится в ослепительной форме. Матч с Синнером убедил меня в этом.

Что касается Джоковича, то он просто потрясающе играет в этом году. Он выиграл все матчи, кроме того, в котором получил дисквалификацию. Но как он сможет восстановиться после изматывающего матча с Карреньо-Бустой? Его беспокоит плечо, спина и локоть. Думаю, его психика также была надломлена. Тем не менее я верю в то, что он может использовать свой опыт в полуфинале с Циципасом", — цитирует Беккера Tennis Head.