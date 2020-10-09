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Французская федерация тенниса объявила о запуске серии турниров Roland Garros Pro Series

Французская федерация тенниса объявила о запуске серии турниров Roland Garros Pro Series
Теннис / Ролан Гаррос 2020 0

Французская федерация тенниса объявила о формировании серии грунтовых турниров Roland Garros Pro Series, сообщает официальный сайт мэйджора. ФФТ совместно с турнирами WTA и ATP будет работать над популяризацией грунтового тенниса.

Первыми турнирами, которые вошли в проект, стали турнир ATP-250 Argentina Open, ATP-500 Rio Open, ATP-500 в Барселоне, а также французские турниры ATP-250 Open Parc Auvergne-Rhone-Alpes, WTA International в Страсбурге и сам «Ролан Гаррос».

«Грунтовый корт — это эмоции, великолепные сражения и сила преодоления препятствий, в основе которой лежат вера, надежда и страсть. Именно поэтому я поддерживаю Roland-Garros Pro Series — партнёрство „Ролан Гаррос“ с турнирами ATP и WTA», — сказал трёхкратный победитель «Ролан Гаррос» Густаво Куэртен.

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