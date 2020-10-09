Надаль: играть со Шварцманом очень тяжело. Сложно было до самого конца

Вторая ракетка мира испанец Рафаэль Надаль прокомментировал победу (6:3, 6:3, 7:6 (7:0)) над аргентинцем Диего Шварцманом в полуфинальном матче Открытого чемпионата Франции.

«Провёл несколько плохих розыгрышей в третьем сете. Играть с Диего очень тяжело. Сложно было до самого конца, но для меня это весьма положительный результат», — приводит слова Надаля журналист Хосе Моргадо на своей странице в "Твиттере".

В финале престижных грунтовых соревнований Надаль встретится с победителем матча Новак Джокович (Сербия) — Стефанос Циципас (Греция).

Открытый чемпионат Франции завершится 12 октября. Рафаэль Надаль является действующим чемпионом соревнований, в прошлогоднем финале он победил Доминика Тима — 6:3, 5:7, 6:1, 6:1.