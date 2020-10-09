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Шварцман: Надаль играл лучше, чем на турнире в Риме

Шварцман: Надаль играл лучше, чем на турнире в Риме
Теннис / Ролан Гаррос 2020 0

Аргентинец Диего Шварцман прокомментировал проигрыш в полуфинальном матче Открытого чемпионата Франции с Рафаэлем Надалем.

«Надаль играл лучше, чем на турнире в Риме. Он провёл много матчей, поработал над некоторыми вещами, которые давались ему не так хорошо. Если сравнивать, разница в его игре более заметна, чем в моей. Я сыграл чуть хуже, допустил несколько ошибок, когда бил с бэкхенда.

Рафа это Рафа. Он знает, как работать над собой, как тренироваться. После Рима он сразу приступил к тренировкам, поэтому он и сыграет в финале», — приводит слова Шварцмана журналист Макс Гао на своей странице в "Твиттере".

В финале престижных грунтовых соревнований Надаль встретится с победителем матча Новак Джокович (Сербия) — Стефанос Циципас (Греция).

Надаль: играть со Шварцманом очень тяжело. Сложно было до самого конца
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