Шварцман: Надаль играл лучше, чем на турнире в Риме

Аргентинец Диего Шварцман прокомментировал проигрыш в полуфинальном матче Открытого чемпионата Франции с Рафаэлем Надалем.

«Надаль играл лучше, чем на турнире в Риме. Он провёл много матчей, поработал над некоторыми вещами, которые давались ему не так хорошо. Если сравнивать, разница в его игре более заметна, чем в моей. Я сыграл чуть хуже, допустил несколько ошибок, когда бил с бэкхенда.



Рафа это Рафа. Он знает, как работать над собой, как тренироваться. После Рима он сразу приступил к тренировкам, поэтому он и сыграет в финале», — приводит слова Шварцмана журналист Макс Гао на своей странице в "Твиттере".

В финале престижных грунтовых соревнований Надаль встретится с победителем матча Новак Джокович (Сербия) — Стефанос Циципас (Греция).