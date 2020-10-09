Надаль остаётся единственным игроком на «Ролан Гаррос», который не проиграл ни одного сета

Вторая ракетка мира испанец Рафаэль Надаль остаётся единственным теннисистом на Открытом чемпионатом Франции, который не отдал соперникам ни одного сета.

В полуфинальном матче соревнований он со счётом 6:3, 6:3, 7:6 (7:0) обыграл аргентинца Диего Шварцмана.

В финале престижных грунтовых соревнований Надаль встретится с победителем матча Новак Джокович (Сербия) — Стефанос Циципас (Греция). У Надаля это уже 13-й финал Открытого чемпионата Франции. Помимо этого он стал третьим в списке самых возрастных игроков, выходивших в финал «Ролан Гаррос».

Открытый чемпионат Франции завершится 12 октября. Рафаэль Надаль является действующим чемпионом соревнований, в прошлогоднем финале он победил Доминика Тима — 6:3, 5:7, 6:1, 6:1.