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Надаль остаётся единственным игроком на «Ролан Гаррос», который не проиграл ни одного сета

Надаль остаётся единственным игроком на «Ролан Гаррос», который не проиграл ни одного сета
Теннис / Ролан Гаррос 2020 0

Вторая ракетка мира испанец Рафаэль Надаль остаётся единственным теннисистом на Открытом чемпионатом Франции, который не отдал соперникам ни одного сета.

В полуфинальном матче соревнований он со счётом 6:3, 6:3, 7:6 (7:0) обыграл аргентинца Диего Шварцмана.

В финале престижных грунтовых соревнований Надаль встретится с победителем матча Новак Джокович (Сербия) — Стефанос Циципас (Греция). У Надаля это уже 13-й финал Открытого чемпионата Франции. Помимо этого он стал третьим в списке самых возрастных игроков, выходивших в финал «Ролан Гаррос».

Открытый чемпионат Франции завершится 12 октября. Рафаэль Надаль является действующим чемпионом соревнований, в прошлогоднем финале он победил Доминика Тима — 6:3, 5:7, 6:1, 6:1.

Рафаэль Надаль – в 13-м финале «Ролан Гаррос»! Он одержал уже 99 побед на этом турнире
На пути в решающий матч Король грунта не отдал соперникам ни сета. Видео невероятных розыгрышей полуфинала Надаль – Шварцман.
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