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Надаль — о возможной встрече с Джоковичем: это один из самых непростых соперников

Надаль — о возможной встрече с Джоковичем: это один из самых непростых соперников
Теннис / Ролан Гаррос 2020 0

Испанец Рафаэль Надаль высказался о возможной встрече с сербом Новаком Джоковичем в финале Открытого чемпионата Франции.

«Когда я играю с Джоковичем, мне нужно показывать свой лучший теннис. Если я этого не сделаю, ситуация будет очень сложной. Это один из самых непростых соперников, но я здесь, чтобы показать свой максимум.

Я знаю, что мне нужно сделать шаг вперёд. Думаю, сегодня я это сделал. Но для финала этого недостаточно, нужен будет ещё один шаг. Буду усердно работать, чтобы это случилось», — приводит слова Надаля журналист Макс Гао на своей странице в «Твиттере».

Открытый чемпионат Франции завершится 12 октября. Рафаэль Надаль является действующим чемпионом соревнований, в прошлогоднем финале он победил Доминика Тима — 6:3, 5:7, 6:1, 6:1.

Надаль остаётся единственным игроком на «Ролан Гаррос», который не проиграл ни одного сета
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