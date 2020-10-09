Надаль — о возможной встрече с Джоковичем: это один из самых непростых соперников

Испанец Рафаэль Надаль высказался о возможной встрече с сербом Новаком Джоковичем в финале Открытого чемпионата Франции.
«Когда я играю с Джоковичем, мне нужно показывать свой лучший теннис. Если я этого не сделаю, ситуация будет очень сложной. Это один из самых непростых соперников, но я здесь, чтобы показать свой максимум.
Я знаю, что мне нужно сделать шаг вперёд. Думаю, сегодня я это сделал. Но для финала этого недостаточно, нужен будет ещё один шаг. Буду усердно работать, чтобы это случилось», — приводит слова Надаля журналист Макс Гао на своей странице в «Твиттере».
Открытый чемпионат Франции завершится 12 октября. Рафаэль Надаль является действующим чемпионом соревнований, в прошлогоднем финале он победил Доминика Тима — 6:3, 5:7, 6:1, 6:1.
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