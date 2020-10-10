Джокович: играть с Надалем на «Ролан Гаррос» — самый большой вызов в теннисе

Джокович – второй раз в сезоне в финале турнира «Большого шлема»! Теперь на «Ролан Гаррос»

Новак Джокович «дожал» Циципаса в 5-м сете полуфинала Открытого чемпионата Франции. В решающем матче Джокович сразится с Рафаэлем Надалем.