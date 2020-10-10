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Джокович: играть с Надалем на «Ролан Гаррос» — самый большой вызов в теннисе

Джокович: играть с Надалем на «Ролан Гаррос» — самый большой вызов в теннисе
Теннис / Ролан Гаррос 2020 0

Первая ракетка мира Новак Джокович поделился ожиданиями от финального матча Открытого чемпионата Франции с испанцем Рафаэлем Надалем.

«Здесь Надаль является фаворитом. Здесь его дом, он выиграл множество титулов, но в 2015 мне удалось победить его в четверфтьфинале. Надеюсь, смогу восстановиться. Мне нужно показать свой лучший теннис. Возможно, играть с Надалем на «Ролан Гаррос» — самый большой вызов в нашем спорте. С нетерпением жду матча, рад находиться здесь и мотивирован на победу», — приводит слова Джоковича Sky Sports.

Открытый чемпионат Франции завершится 12 октября. Рафаэль Надаль является действующим чемпионом соревнований, в прошлогоднем финале он победил австрийца Доминика Тима — 6:3, 5:7, 6:1, 6:1.

Джокович с трудом обыграл Циципаса в 5 сетах и сыграет с Надалем в финале «Ролан Гаррос»
Джокович – второй раз в сезоне в финале турнира «Большого шлема»! Теперь на «Ролан Гаррос»
Новак Джокович «дожал» Циципаса в 5-м сете полуфинала Открытого чемпионата Франции. В решающем матче Джокович сразится с Рафаэлем Надалем.
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