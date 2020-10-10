Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс.
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Теннис / Новости /

Финал «Ролан Гаррос» станет для Джоковича 27-м на турнирах «Большого шлема»

Финал «Ролан Гаррос» станет для Джоковича 27-м на турнирах «Большого шлема»
Теннис / Ролан Гаррос 2020 0

Первая ракетка мира Новак Джокович вышел в 27-й финал турнира «Большого шлема» в карьере. В полуфинальном матче Открытого чемпионата Франции он со счётом 6:2, 6:2, 5:7, 4:6, 6:1 обыграл грека Стефаноса Циципаса.

Чаще в финалы турниров «Большого шлема» выходили только испанец Рафаэль Надаль (28), с которым сербу предстоит сыграть в финале этого «Ролан Гаррос», и швейцарец Роджер Федерер (31). На грунтовом мейджоре этот финал станет пятым для Джоковича.

Открытый чемпионат Франции завершится 12 октября. Рафаэль Надаль является действующим чемпионом соревнований, в прошлогоднем финале он победил Доминика Тима — 6:3, 5:7, 6:1, 6:1. У Надаля это уже 13-й финал «Ролан Гаррос» в карьере. Помимо этого он стал третьим в списке самых возрастных игроков, выходивших в финал «Ролан Гаррос».

Джокович – второй раз в сезоне в финале турнира «Большого шлема»! Теперь на «Ролан Гаррос»
Новак Джокович «дожал» Циципаса в 5-м сете полуфинала Открытого чемпионата Франции. В решающем матче Джокович сразится с Рафаэлем Надалем.
Комментарии (0)
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020