Финал «Ролан Гаррос» станет для Джоковича 27-м на турнирах «Большого шлема»

Первая ракетка мира Новак Джокович вышел в 27-й финал турнира «Большого шлема» в карьере. В полуфинальном матче Открытого чемпионата Франции он со счётом 6:2, 6:2, 5:7, 4:6, 6:1 обыграл грека Стефаноса Циципаса.

Чаще в финалы турниров «Большого шлема» выходили только испанец Рафаэль Надаль (28), с которым сербу предстоит сыграть в финале этого «Ролан Гаррос», и швейцарец Роджер Федерер (31). На грунтовом мейджоре этот финал станет пятым для Джоковича.

Открытый чемпионат Франции завершится 12 октября. Рафаэль Надаль является действующим чемпионом соревнований, в прошлогоднем финале он победил Доминика Тима — 6:3, 5:7, 6:1, 6:1. У Надаля это уже 13-й финал «Ролан Гаррос» в карьере. Помимо этого он стал третьим в списке самых возрастных игроков, выходивших в финал «Ролан Гаррос».