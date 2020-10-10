В этом сезоне только Тиму и Джоковичу удалось дважды выйти в финал ТБШ

Только первой ракетке мира Новаку Джоковичу и австрийцу Доминику Тиму в этом сезоне удалось дважды выйти в финал турнира «Большого шлема».

Теннисисты встречались в финале Открытого чемпионата Австралии — тогда победу одержал Джокович. Тиму удалось выйти в финал US Open, с которого серба дисквалифицировали за попадание мячом в линейного арбитра. На «Ролан Гаррос» австриец завершил выступление в четвертьфинале, где уступил аргентинцу Диего Шварцману.

В финале Джоковичу предстоит встреча с испанцем Рафаэлем Надалем. Этот финал «Ролан Гаррос» станет для Джоковича 27-м на турнирах «Большого шлема».

Открытый чемпионат Франции завершится 12 октября. Рафаэль Надаль является действующим чемпионом соревнований, в прошлогоднем финале он победил Доминика Тима — 6:3, 5:7, 6:1, 6:1.