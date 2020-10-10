Циципас: в конце матча мне было тяжело бороться с Джоковичем из-за травмы
Греческий теннисист Стефанос Циципас поделился эмоциями после поражения (2:6, 2:6, 7:5, 6:4, 1:4) от первой ракетки мира Новака Джоковича в полуфинальном матче Открытого чемпионата Франции.
«К сожалению ближе к концу матча травма, которую я получил на турнире в Риме, дала о себе знать. Мне было тяжело бороться до конца и завершить матч.
Мне и радостно, и грустно одновременно. Сегодня я мог добиться лучшего результата. Новак в очередной раз показал, что он невероятный спортсмен, способный на многое на корте», — приводит слова Циципаса греческая журналистка Вики Георгату на своей странице в "Твиттере".
В финале престижных грунтовых соревнований Джокович встретится со второй ракеткой мира Рафаэлем Надалем.
Финал «Ролан Гаррос» станет для Джоковича 27-м на турнирах «Большого шлема»
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