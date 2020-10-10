Циципас: в конце матча мне было тяжело бороться с Джоковичем из-за травмы

Греческий теннисист Стефанос Циципас поделился эмоциями после поражения (2:6, 2:6, 7:5, 6:4, 1:4) от первой ракетки мира Новака Джоковича в полуфинальном матче Открытого чемпионата Франции.

«К сожалению ближе к концу матча травма, которую я получил на турнире в Риме, дала о себе знать. Мне было тяжело бороться до конца и завершить матч.



Мне и радостно, и грустно одновременно. Сегодня я мог добиться лучшего результата. Новак в очередной раз показал, что он невероятный спортсмен, способный на многое на корте», — приводит слова Циципаса греческая журналистка Вики Георгату на своей странице в "Твиттере".

В финале престижных грунтовых соревнований Джокович встретится со второй ракеткой мира Рафаэлем Надалем.