Надаль — о спорте во время пандемии: наша задача — развлекать и отвлекать от проблем

Испанский теннисист Рафаэль Надаль рассказал о роли большого спорта в условиях пандемии коронавируса.
«US Open, „Ролан Гаррос“, НБА, Лига чемпионо — все эти большие турниры значительно менее важны битвы за здоровье и экономику. Многие люди страдают и продолжат страдать, поэтому очень неправильно было бы называть спортивные соревнования какими-то важнейшими событиями.
Задача спортсменов прямо сейчас — развлекать людей, отвлекать их от текущих проблем. Мы обязаны каждый день показывать максимум, чтобы создать как можно более хорошее шоу — а уже это шоу позволит людям отвлечься», — цитирует испанца AS.
УЖе завтра, 11 октября Надаль сыграет в очередном для себя финале Открытого чемпионата Франции. Соперником 12-кратного чемпиона турнира станет серб Новак Джокович.
- 10 октября 2020
-
09:53
-
09:53
-
00:41
-
00:26
-
00:16
-
00:03
- 9 октября 2020
-
23:34
-
21:24
-
20:54
-
20:47
-
19:54
-
19:45
-
19:14
-
18:37
-
17:44
-
17:18
-
16:37
-
16:23
-
15:21
-
15:00
-
14:29
-
13:18
-
13:07
-
12:30
-
11:59
-
11:29
-
11:00
-
10:36
-
09:57
-
09:32
-
09:02
-
00:37
-
00:12
- 8 октября 2020
-
23:39
-
23:19