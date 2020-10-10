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Надаль — о спорте во время пандемии: наша задача — развлекать и отвлекать от проблем

Надаль — о спорте во время пандемии: наша задача — развлекать и отвлекать от проблем
Теннис / Ролан Гаррос 2020 0

Испанский теннисист Рафаэль Надаль рассказал о роли большого спорта в условиях пандемии коронавируса.

«US Open, „Ролан Гаррос“, НБА, Лига чемпионо — все эти большие турниры значительно менее важны битвы за здоровье и экономику. Многие люди страдают и продолжат страдать, поэтому очень неправильно было бы называть спортивные соревнования какими-то важнейшими событиями.

Задача спортсменов прямо сейчас — развлекать людей, отвлекать их от текущих проблем. Мы обязаны каждый день показывать максимум, чтобы создать как можно более хорошее шоу — а уже это шоу позволит людям отвлечься», — цитирует испанца AS.

УЖе завтра, 11 октября Надаль сыграет в очередном для себя финале Открытого чемпионата Франции. Соперником 12-кратного чемпиона турнира станет серб Новак Джокович.

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