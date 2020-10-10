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Циципас: Джокович практически достиг совершенства. Это вдохновляет на работу

Циципас: Джокович практически достиг совершенства. Это вдохновляет на работу
Теннис / Ролан Гаррос 2020 0

Греческий теннисист Стефанос Циципас поделился эмоциями после проигрыша (2:6, 2:6, 7:5, 6:4, 1:6) в матче с первой ракеткой мира Новаком Джоковичем в полуфинале Открытого чемпионата Франции.

«Невероятно, но Джокович практически достиг совершенства в игровом стиле. Это может лишь вдохновлять теннисистов типа меня на дальнейшую работу. Тоже хочу научиться делать на корте всё.

Сегодня Новак классно подавал, поэтому мне мало что удавалось создавать на приёме. Если бы смог принимать не так пассивно, то и очков на подаче соперника выиграл бы больше. В то же время у меня были большие проблемы на своих мячах. Регулярно. Всё это в очередной раз подчёркивает крутость Новака», — цитирует Циципаса Reuters.

В финале престижных грунтовых соревнований Джокович встретится со второй ракеткой мира Рафаэлем Надалем.

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