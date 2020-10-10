Надаль и Джокович установят четыре рекорда в финале «Ролан Гаррос»

Испанский теннисист Рафаэль Надаль и серб Новак Джокович установят четыре рекорда в финальном матче Открытого чемпионата Франции.



1. Рафаэль и Новак встретятся в 56-й раз — никто в мужском теннисе не встречался чаще. (29-26 в пользу Джоковича при 17-7 в пользу Надаля на грунте).



2. В финальных матчах Надаль и Джокович встретятся в 27-й раз — никто не разыгрывал трофеи чаще (15-11 в пользу Джоковича).



3. Надаль и Джокович встретятся в восьмой раз лишь только на «Ролан Гаррос» (6-1 в пользу Надаля) — никто не играл друг с другом на одном «Большом шлеме» чаще.



4. Воскресный матч станет девятым случаем, когда Рафаэль и Новак сыграют друг с другом в финале турнира «Большого шлема» (4-4) — повторение рекорда Надаля и Роджера Федерера.



Открытый чемпионат Франции завершится 11 октября. Действующим чемпионом соревнований является Надаль, который в случае победы выиграет «Ролан Гаррос» в 13-й раз. Джокович, выиграв соревнования, оформит второй карьерный «Шлем».