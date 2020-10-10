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Свёнтек прокомментировала поражение в полуфинале «Ролан Гаррос»

Свёнтек прокомментировала поражение в полуфинале «Ролан Гаррос»
Теннис / Ролан Гаррос 2020 0

Польская теннисистка Ига Свёнтек поделилась эмоциями после поражения в полуфинальном матче парного «Ролан Гаррос». В дуэте с Николь Меликар из США она уступила чилийке Алексе Гуарачи и Дезире Кравчик из США — 6:7 (5:7), 6:1, 4:6.

«Всегда немного сильнее расстраиваюсь, проигрывая в паре, нежели в одиночке. Играю ведь не только за себя, но и за партнёршу.

Невзирая на проигрыш, к одиночному финалу буду готова. Одиночки — это совсем другая история. У меня нет выходных. Выходя на корт каждый день, готовлюсь к тому, чтобы показать свой лучший теннис», — цитирует Свёнтек WTA Insider.

Напомним, сегодня, 10 октября, 19-летняя полька сыграет в дебютном финале на турнирах «Большого шлема». За титул победительницы «Ролан Гаррос» она поспорит с представительницей США Софьей Кенин.

Ролан Гаррос — парный разряд (ж). 1/2 финала
09 октября 2020, пятница. 15:40 МСК
Алекса Гуарачи
Чили
Алекса Гуарачи
Дезире Кравчик
США
Дезире Кравчик
А. Гуарачи Д. Кравчик
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
7 7 		1 6
6 5 		6 4
         
Николь Меликар
США
Николь Меликар
Ига Свёнтек
Польша
Ига Свёнтек
Н. Меликар И. Свёнтек
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