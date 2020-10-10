Свёнтек прокомментировала поражение в полуфинале «Ролан Гаррос»

Польская теннисистка Ига Свёнтек поделилась эмоциями после поражения в полуфинальном матче парного «Ролан Гаррос». В дуэте с Николь Меликар из США она уступила чилийке Алексе Гуарачи и Дезире Кравчик из США — 6:7 (5:7), 6:1, 4:6.



«Всегда немного сильнее расстраиваюсь, проигрывая в паре, нежели в одиночке. Играю ведь не только за себя, но и за партнёршу.



Невзирая на проигрыш, к одиночному финалу буду готова. Одиночки — это совсем другая история. У меня нет выходных. Выходя на корт каждый день, готовлюсь к тому, чтобы показать свой лучший теннис», — цитирует Свёнтек WTA Insider.



Напомним, сегодня, 10 октября, 19-летняя полька сыграет в дебютном финале на турнирах «Большого шлема». За титул победительницы «Ролан Гаррос» она поспорит с представительницей США Софьей Кенин.