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Циципас — 5-й игрок, сумевший перевести матч с Джоковичем с 0-2 по партиям в решающий сет

Циципас — 5-й игрок, сумевший перевести матч с Джоковичем с 0-2 по партиям в решающий сет
Теннис / Ролан Гаррос 2020 0

Греческий теннисист Стефанос Циципас, в затяжном матче проигравший Новаку Джоковичу в полуфинале «Ролан Гаррос», стал пятым теннисистом, кому удалось перевести в решающий сет встречу, в которой серб побеждал со счётом 2-0 по партиям.

1. Фернандо Гонсалес (Чили) — «Ролан Гаррос» — 2006 — 4:6, 1:6, 6:3, 6:4, 1:6
2. Маркос Багдатис (Кипр) — Уимблдон — 2007 — 6:7 (4:7), 6:7 (9:11), 7:6 (7:3), 6:4, 5:7
3. Юрген Мельцер (Австрия) — «Ролан Гаррос» — 2010 — 3:6, 2:6, 6:2, 7:6, 6:4
4. Энди Маррей (Великобритания) — «Ролан Гаррос» — 2015 — 3:6, 2:6, 6:2, 7:6 (7:3), 6:4
5. Стефанос Циципас (Греция) — «Ролан Гаррос» — 2020 — 3:6, 2:6, 7:5, 6:4, 1:6.

Открытый чемпионат Франции завершится 11 октября. Действующим чемпионом соревнований является испанец Рафаэль Надаль, который в случае победы выиграет «Ролан Гаррос» в 13-й раз. Джокович, выиграв соревнования, оформит второй карьерный «Шлем».

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