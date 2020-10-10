Видеообзор пятисетового матча Джоковича и Циципаса в полуфинале «Ролан Гаррос»

Вашему вниманию — видеообзор полуфинального матча Открытого чемпионата Франции, в котором первая ракетка мира из Сербии Новак Джокович обыграл грека Стефаноса Циципаса — 6:3, 6:2, 5:7, 4:6, 6:1.



Продолжительность встречи составила 3 часа 58 минут. Первая ракетка мира 5 раз подал навылет, допустил 6 двойных ошибок и реализовал 8 брейк-пойнтов из 22. На счету Циципаса 6 эйсов, 5 двойных ошибок и 4 реализованных брейк-пойнта из 15. В третьем сете серб не реализовал матч-пойнт.



Циципас стал всего пятым теннисистом, кому удалось перевести в решающий сет матч, в котором серб побеждал со счётом 2-0 по партиям.

В финале престижных грунтовых соревнований Джокович встретится со второй ракеткой мира Рафаэлем Надалем.



Действующим чемпионом соревнований является Надаль, который в случае победы выиграет «Ролан Гаррос» в 13-й раз. Джокович, выиграв соревнования, оформит второй карьерный «Шлем».