Видеообзор победы Надаля над Шварцманом в полуфинале «Ролан Гаррос»

Вашему вниманию — видеообзор полуфинального матча Открытого чемпионата Франции, в котором вторая ракетка мира из Испании Рафаэль Надаль обыграл аргентинца Диего Шварцмана — 6:3, 6:3, 7:6 (7:0).



Продолжительность встречи составила 3 часа 12 минут. Испанец трижды подал навылет, не совершил двойных ошибок и реализовал 6 брейк-пойнтов из 9. На счету его соперника 2 эйса, 3 двойные ошибки и 3 реализованных брейка из 12.



В финале престижных грунтовых соревнований Надаль встретится с первой ракеткой мира из Сербии Новаком Джоковичем.



Действующим чемпионом соревнований является Надаль, который в случае победы выиграет «Ролан Гаррос» в 13-й раз. Джокович, выиграв соревнования, оформит второй карьерный «Шлем».

Надаль и Джокович установят четыре рекорда в финале «Ролан Гаррос»