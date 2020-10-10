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Видеообзор победы Надаля над Шварцманом в полуфинале «Ролан Гаррос»

Видеообзор победы Надаля над Шварцманом в полуфинале «Ролан Гаррос»
Теннис / Ролан Гаррос 2020 0

Вашему вниманию — видеообзор полуфинального матча Открытого чемпионата Франции, в котором вторая ракетка мира из Испании Рафаэль Надаль обыграл аргентинца Диего Шварцмана — 6:3, 6:3, 7:6 (7:0).

Продолжительность встречи составила 3 часа 12 минут. Испанец трижды подал навылет, не совершил двойных ошибок и реализовал 6 брейк-пойнтов из 9. На счету его соперника 2 эйса, 3 двойные ошибки и 3 реализованных брейка из 12.

В финале престижных грунтовых соревнований Надаль встретится с первой ракеткой мира из Сербии Новаком Джоковичем.

Действующим чемпионом соревнований является Надаль, который в случае победы выиграет «Ролан Гаррос» в 13-й раз. Джокович, выиграв соревнования, оформит второй карьерный «Шлем».

Ролан Гаррос (м). 1/2 финала
09 октября 2020, пятница. 16:05 МСК
Диего Шварцман
14
Аргентина
Диего Шварцман
Д. Шварцман
Окончен
0 : 3
1 2 3 4 5
             
3 		3 6 0    
6 		6 7 7    
             
Рафаэль Надаль
2
Испания
Рафаэль Надаль
Р. Надаль
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