Видеообзор победы Надаля над Шварцманом в полуфинале «Ролан Гаррос»
Вашему вниманию — видеообзор полуфинального матча Открытого чемпионата Франции, в котором вторая ракетка мира из Испании Рафаэль Надаль обыграл аргентинца Диего Шварцмана — 6:3, 6:3, 7:6 (7:0).
Продолжительность встречи составила 3 часа 12 минут. Испанец трижды подал навылет, не совершил двойных ошибок и реализовал 6 брейк-пойнтов из 9. На счету его соперника 2 эйса, 3 двойные ошибки и 3 реализованных брейка из 12.
В финале престижных грунтовых соревнований Надаль встретится с первой ракеткой мира из Сербии Новаком Джоковичем.
Действующим чемпионом соревнований является Надаль, который в случае победы выиграет «Ролан Гаррос» в 13-й раз. Джокович, выиграв соревнования, оформит второй карьерный «Шлем».
Ролан Гаррос (м). 1/2 финала
09 октября 2020, пятница. 16:05 МСК
14
Диего Шварцман
Д. Шварцман
Окончен
0 : 3
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Рафаэль Надаль
Р. Надаль
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