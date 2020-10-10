Циципас: твоё будущее нуждается в тебе. Прошлое — нет
Греческий теннисист Стефанос Циципас подвёл итоги Открытого чемпионата Франции, где он дошёл до полуфинала. В матче 1/2 финала он сумел перевести в пятый сет матч с Новаком Джоковичем, проигрывая 0-2, 4:5, 40: А. В решающей партии он всё же уступил — 3:6, 2:6, 7:5, 6:4, 1:6.
«В конце концов, всё, что вам нужно, это надежда, настойчивость и сила. Твоё будущее нуждается в тебе. Твоё прошлое — нет.
Спасибо, „Ролан Гаррос", — написал Грек на своей странице в »Твиттере".
Открытый чемпионат Франции завершится 11 октября. В финале сыграют Джокович и действующий чемпион турнира Рафаэль Надаль. Испанец в случае победы выиграет «Ролан Гаррос» в 13-й раз. Джокович, выиграв соревнования, оформит второй карьерный «Шлем».
Джокович – второй раз в сезоне в финале турнира «Большого шлема»! Теперь на «Ролан Гаррос»
Новак Джокович «дожал» Циципаса в 5-м сете полуфинала Открытого чемпионата Франции. В решающем матче Джокович сразится с Рафаэлем Надалем.
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