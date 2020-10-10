Надаль: Джокович — мой величайший соперник

Испанец Рафаэль Надаль высказался о предстоящей встрече с сербом Новаком Джоковичем в финале Открытого чемпионата Франции.



«Новак — определённо мой величайший соперник. Тот факт, что мы сыграли с ним в стольких невероятных матчах, добавит уважения на корте. И не только уважения, но и мотивации выйти на корт и показать свой лучший теннис. Нужно осознавать, что для победы ты должен быть на высоте», — приводит слова Надаля официальный сайт АТР.



Открытый чемпионат Франции завершится 12 октября. Рафаэль Надаль является действующим чемпионом соревнований, в прошлогоднем финале он победил Доминика Тима — 6:3, 5:7, 6:1, 6:1.



Испанец в случае победы выиграет «Ролан Гаррос» в 13-й раз. Джокович, выиграв соревнования, оформит второй карьерный «Шлем».

Надаль и Джокович установят четыре рекорда в финале «Ролан Гаррос»