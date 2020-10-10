Джокович: победа в финале «Ролан Гаррос» станет вишенкой на торте

Первая ракетка мира Новак Джокович поделился ожиданиями от финального матча Открытого чемпионата Франции с испанцем Рафаэлем Надалем.



«Победа в финале стала бы вишенкой на торте. Надеюсь, смогу сыграть в свой лучший теннис, ведь это именно то, что мне понадобится, чтобы получить шанс завоевать трофей.



Как бы то ни было, я уже пробился в финал, где сыграю с величайшим соперником. Надаль — самое серьёзное препятствие, с которым вы можете столкнуться на пути к титулу. Всё сводится к этому.



Я уже играл в финале и даже побеждал. Сделал это, поэтому понимаю что нужно делать для правильной подготовке. С нетерпением жду матча», — приводит слова Джоковича официальный сайт АТР.



Открытый чемпионат Франции завершится 12 октября. Рафаэль Надаль — действующий чемпион соревнований, в прошлогоднем финале он обыграл австрийца Доминика Тима — 6:3, 5:7, 6:1, 6:1.

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