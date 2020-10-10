Виландер — о выходе Надаля в финал «Ролан Гаррос»: мы увидели настоящее величие Рафы

Семикратный победитель турниров «Большого шлема» Матс Виландер прокомментировал выход Рафаэля Надаля в финал «Ролан Гаррос». Со счётом 6:3, 6:3, 7:6 (7:0) он обыграл аргентинца Диего Шварцмана. Бывший теннисист отметил умение испанца приспосабливаться в ходе турнира к непростым условиям.
«Когда ты выступаешь на «Ролан Гаррос», нужно быть готовым играть при тридцатиградусной жаре и жарящем солнце. Иногда же нужно быть готовым к тому, что будет холодно — даже в мае и июне. Сегодня мы увидели настоящее величие игры Рафы.
В конце концов, не имеет значения, каковы условия; его почти невозможно победить. Конечно, он предпочитает более тёплую погоду, но вам придётся отыграть пять часов, чтобы вывести Надаля на медленный грунтовый корт. Он приспосабливается к условиям на «Ролан Гаррос» намного лучше, чем кто-либо другой", — цитирует Виландера Tennis World USA.
Уже завтра, 11 октября Надаль сыграет в очередном для себя финале Открытого чемпионата Франции. Соперником 12-кратного чемпиона турнира станет серб Новак Джокович.
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